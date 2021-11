Recém-nascido engasgado com leite é salvo por policiais militares em Penápolis

PMs faziam patrulhamento pelo local quando se deparou com o veículo da família na contramão da via. Os policiais pararam a viatura e o pai foi em direção à equipe com o bebê desfalecido no colo. bebê recebeu os primeiros socorros, foi levado ao hospital e liberado aos pais.

Um recém-nascido de apenas dois dias de vida foi salvo por policiais militares após se engasgar com leite, em Penápolis/SP, na noite de quinta-feira (4). O resgate ocorreu no bairro Eldorado.