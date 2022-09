Receita libera hoje consulta ao último lote de restituição do IR 2022

Quinta etapa de pagamento vai contemplar 1,2 milhão de contribuintes com R$ 1,9 bilhão na sexta-feira da semana que vem (30); quem não aparecer na lista está na malha fina.

Nesta sexta-feira (23.set), às 10h, a Receita Federal libera a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022. De acordo com o Fisco, 1.220.501 contribuintes serão contemplados com o recebimento de R$ 1,9 bilhão nesta fase de pagamentos.

Os contribuintes com o nome presente neste lote receberão o dinheiro da restituição diretamente na conta bancária indicada na declaração, na sexta-feira da semana que vem (30).

O valor será creditado diretamente na conta bancária informada no fim da declaração, com um acréscimo da taxa Selic em relação ao valor indicado no momento da entrega do documento.

Segundo o Fisco, fazem parte desse último lote todos aqueles que entregaram a declaração até o dia 31 de maio. Quem enviou o documento e não tiver a restituição liberada em nenhum dos cinco lotes está na malha fina e terá que acertar as contas com o Leão.

Como consultar?

Além de conferirem na página na internet, os contribuintes podem saber se estão no segundo lote de restituição acessando o aplicativo do Fisco disponível para os sistemas Android e iOS. Nos sistemas, o contribuinte descobre se a sua restituição foi liberada, se ainda está sendo processada ou se existem pendências. Nesse caso, as correções podem ser feitas por meio de uma declaração retificadora.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração. Após ser depositada, o dinheiro ficará disponível no banco durante o período de um ano. Se o contribuinte não fizer o saque no prazo, deverá solicitar o montante por meio do formulário eletrônico — Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no eCAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor a ser restituído não apareça na conta bancária, o contribuinte poderá comparecer a qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento, pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos), para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

*Com informações do R7