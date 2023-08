Recanto Tia Marlene reforça o compromisso para a inclusão social

Programações especiais marcaram Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla na instituição

Da Redação

Entre os dias 21 e 28 de agosto é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data foi instituída pela Lei nº 13.585/2.017 com o objetivo de desenvolver conteúdos que conscientizem a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social e combater o preconceito e a discriminação.

Segundo dados do IBGE do censo realizado em 2022, o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, cerca de 8,9% da população.

De acordo ainda com o IBGE, os principais tipos de deficiência entre a população brasileira são as motoras, visuais e de cognição.

O jornal Diário de Votuporanga visitou o Recanto Tia Marlene e em entrevista falou com Maria de Lourdes Moraes (Malú), vice-presidente da instituição e também com Bruna Mazetti, assistente social, acompanhe:

DV: Qual é a importância da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência intelectual e Múltipla?

Malú: “Todos os eventos têm sua importância. O evento de pessoas com deficiências múltiplas e autismo é muito importante porque as diferenças não são comuns e as pessoas não estão acostumadas a viver com elas. É importante fazer as pessoas perceberem que não vivemos em um mundo de perfeição, mas que existem diferenças. Com nossos amigos com deficiência, não é diferente, eles são capazes se estimulados e até quando não são. Esta semana é importante porque eles precisam ser vistos e reconhecidos.”

DV: Como combater o preconceito e a discriminação em relação às pessoas com deficiência intelectual e múltipla?

Malú: “De uma forma ou de outra, não existe mágica para combater o preconceito. O que podemos fazer é questionar as pessoas sobre por que discriminam alguém com síndrome? Devemos conscientizar que todos os seres humanos são iguais. Isso também se aplica ao racismo, homofobia, etc. Começar dentro da família é fundamental. As crianças percebem as diferenças, mas não têm preconceito. É importante que a família responda quando a criança perguntar: “por que ele é diferente?” e nunca negar a diferença. Devemos orientar que todos somos diferentes”.

DV: Qual a mensagem que o Recanto Tia Marlene deixa para as famílias e para a comunidade?

Bruna: “Todos nós temos limitações. Posso ter uma deficiência em algo que outra pessoa tenha para contribuir comigo. Devemos ter respeito, um olhar humanizado e sempre valorizar as diferenças, sem enfatizar as limitações, mas sim reconhecendo que todos são capazes!”

Programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla:

21 de agosto: Abertura: Depoimento da Malu – Fundadora e Vice presidente;

22 de agosto: Orientações referente aos direitos e benefícios – Bruna – Assistente Social;

23 de agosto: Orientações sobre comportamento – Sueli – psicóloga;

24 de agosto: Benefícios da aromaterapia;

25 de agosto: a música no desenvolvimento cognitivo da criança com DI;

26 de agosto: desenvolvimento da linguagem em crianças com DI com fonoaudióloga;

27 de agosto: a estimulação de crianças com DI – professores;

28 de agosto: Encerramento: inclusão escolar – com Jaqueline.

Respeitar os direitos das pessoas com deficiência é um dever de todos os cidadãos e se livrar do preconceito é fundamental na construção de uma sociedade justa.

(Colaborou com supervisão, Andrea Anciaes)