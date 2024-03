Realidade sobre o mundo dos negócios foi tema de aula magna realizada por cursos da Unifev

Profissional apresenta sua experiência aos alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis.

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis promoveram na noite da última segunda-feira (12.mar) a aula magna “Comércio internacional, seus desafios e a grande importância de administradores e contadores no processo”, ministrada pela jornalista egressa da Unifev, Aline Campos Cruz. O evento foi voltado à comunidade acadêmica e realizado no Ginásio Poliesportivo da Cidade Universitária.

Cada inscrito na aula magna foi convidado a doar de um a três litros de leite longa vida para assistir à palestra. As arrecadações serão repassadas para as entidades assistenciais de Votuporanga.

Além de alunos das graduações, estiveram presentes no evento, a coordenadora de Administração e Ciências Contábeis, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e docentes de ambos os cursos.

“Estamos sempre atentos em informar os nossos alunos sobre o panorama atual e apresentá-los a uma profissional de mercado bem preparada para lidar com as novas demandas organizacionais”, destacou a coordenadora.

A palestrante Aline Campos Cruz é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pelo Centro Universitário de Votuporanga (Unifev), é Especialista em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela Uninter e Escola de Negócios Export Manager, com especialização em Marketing com foco no mercado Americano pela ESPM.

Participou em mais de 25 eventos pelo mundo e já trabalhou com exportações para mais de 45 países, com experiência de 15 anos na área de Comércio Exterior.