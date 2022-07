Raul Gustavo tem edema na coxa, desfalca Corinthians no sábado e tenta retorno em Libertadores 

Zagueiro se queixou de dores no músculo adutor na derrota do Timão para o Atlético-GO e trabalha para voltar contra o Flamengo, na próxima terça-feira.

Um dia após se queixar de dores no adutor, na derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Atlético-GO, em Goiânia, o zagueiro Raul Gustavo teve um edema constatado na coxa direita.

O resultado do exame alivia a preocupação, já que um edema é classificado como um início de desgaste, descartando lesão. Sentindo poucas dores na região, o zagueiro já começou a recuperação para estar apto a enfrentar o Flamengo, terça-feira que vem, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores.

Para este sábado, contra o Botafogo, pela 20ª rodada Campeonato Brasileiro, às 19h na Neo Química Arena, Raul Gustavo será desfalque.

Essa situação abre espaço para a consolidação de Balbuena no time titular. O paraguaio foi quem entrou no lugar do zagueiro revelado na base do Timão.

Balbuena fez boa estreia na vitória por 2 a 1 contra o Atlético-MG, no fim de semana passado, pelo Brasileirão. Com o jogo da Copa do Brasil, Balbuena agora acumula 120 minutos em campo. Contra o Botafogo, neste sábado, pode ganhar mais tempo.

Outra opção para essa partida é Bruno Méndez, que não pode defender o Corinthians na Copa do Brasil, mas está à disposição no Brasileirão. Robert Renan e Robson Bambu são alternativas menos prováveis.

Caso não tenha Raul Gustavo para a primeira partida das quartas de final da Libertadores, Vítor Pereira terá que decidir entre esses zagueiros: Gil, Balbuena, Bruno Méndez, Robson Bambu e Bruno Méndez.

*Com informações do ge