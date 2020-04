Raul Gil sofre acidente doméstico e está internado em São Paulo

Apresentador Raul Gil, do SBT, sofreu acidente doméstico há cinco dias – Divulgação/SBT

Informação foi repassada pelo médico Sergio Flavio de Albuquerque Felizola, responsável pela equipe que cuida do apresentador

O apresentador Raul Gil sofreu um acidente doméstico há cinco dias e está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Estado de Minas com o médico Sergio Flavio de Albuquerque Felizola, responsável pela equipe que cuida do famoso.

De acordo com a fonte, o apresentador passa bem e seu estado de saúde é estável. Não há informações sobre as lesões sofridas por Raul Gil. O contato foi feito na noite desta sexta-feira (17).

Procurado, também na noite desta sexta, o Albert Einstein informou que não tem confirmação sobre o fato.

Nascido na cidade de São Paulo, Raul Gil tem 82 anos e está na televisão desde 1957, quando participou do Calouros Toddy, na extinta TV Paulista.

Também interpretou vários personagens em dois programas da TV Excelsior: o Show Riso e o My Fair Show. Na mesma emissora, iniciou o que marca a sua carreira: a apresentação, à época do Raul Gil Room.

Desde 1973, apresenta o Programa Raul Gil, que já passou pelas TV’s Record, Rede Tupi, TV Rio, Rede Manchete, Rede Bandeirantes e SBT, onde está desde 2010.

Raul Gil também teve participações no cinema. Na mais recente delas, dublou o personagem Esguincho na animação Os Incríveis 2, lançada em 2018.