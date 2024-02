Rato e Igor Vinícius treinam e se aproximam de retorno no São Paulo 

Dupla está recuperada de lesões e deve entrar em campo no domingo, às 18h, contra o Guarani.

O São Paulo treinou nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, de olho no jogo contra o Guarani, no domingo, às 18h, no Brinco de Ouro. O atacante Wellington Rato e o lateral-direito Igor Vinícius treinaram normalmente e devem estar à disposição para jogar na 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Rato, recuperado de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, e Igor Vinícius, recuperado de um edema na coxa direita, participaram de toda a atividade com os demais companheiros à disposição do técnico Thiago Carpini. A dupla deve ser titular no São Paulo contra o Guarani.

Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito) aqueceram ao lado dos companheiros e depois trabalharam no gramado sob a supervisão da preparação física.

Já Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) deram sequência aos seus respectivos tratamentos com a fisioterapia.

No treino desta quarta-feira, Thiago Carpini e sua comissão técnica comandaram atividades voltadas para o setor defensivo. Primeiro, houve um trabalho de aprimoramento da última linha de quatro. Depois, um exercício com situações de ataque contra defesa.

O São Paulo treina novamente ainda nesta quinta-feira de olho no jogo contra o Guarani. Thiago Carpini já sabe que não conta, também, com os zagueiros Arboleda e Diego Costa, que estão suspensos.

*Com informações do ge