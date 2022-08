Raphael Veiga elogia maturidade do Palmeiras e projeta decisão contra o Atlético-MG 

Meia volta a marcar, ressalta importância de vantagem na liderança do Brasileirão e demonstra confiança para confronto pelas quartas de final da Libertadores.

Raphael Veiga marcou seu 20º gol na temporada e ajudou o Palmeiras a vencer o Goiás, no último domingo (7.ago), e ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão. Com 45 pontos, o Verdão agora tem seis a mais que o vice-líder Corinthians.

E o gol foi importante para a retomada da confiança do meia por dois motivos: ter encerrado sequência de três cobranças erradas de pênaltis e ter retomado o bom futebol após voltar de lesão muscular.

“No Brasileiro, é sempre importante conseguirmos as vitórias, principalmente em casa. Tivemos muita intensidade do começo ao fim, soubemos ser eficiente nas finalizações, nos cruzamentos, chegávamos com bastante perigo. As estatísticas mostram que quem tem a melhor defesa e o melhor ataque tem uma chance maior de ser campeão, e estamos buscando isso.”

“Fazer três gols mostra que nosso ataque está funcionando, e não tomar gols mostra que a defesa está funcionando. Fico feliz pela nossa vitória e pelo desempenho da equipe, sei que isso dá confiança para o jogo de quarta”, analisou o meia.

O camisa 23 deve ser titular no confronto contra o Atlético-MG, quarta-feira, pelas quartas de final da Libertadores. Veiga demonstrou confiança em uma classificação do Verdão.

“Já falei algumas outras vezes que nosso time criou maturidade com os jogos grandes que passamos. Sabemos jogar o jogo em determinadas circunstâncias, independentemente se estamos ganhando ou perdendo. Quando tomamos o segundo gol, não nos abatemos, não nos desorganizamos. Isso ajuda, conseguimos dois gols importantes e agora decidimos em casa. Sabemos que está empatado, não tem mais saldo de gol, mas temos tudo para fazer um bom jogo e sair com a vitória”, finalizou o camisa 23 do Palmeiras.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O primeiro, disputado em Belo Horizonte, terminou empatado por 2 a 2.

Quem vencer no tempo normal garante a classificação para a semifinal. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a definição da vaga será nos pênaltis.

*Com informações do ge