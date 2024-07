Raphael Claus será o árbitro da final da Copa América entre Argentina e Colômbia 

Conmebol escolhe trio de arbitragem 100% brasileiro para decisão de domingo, às 21h, em Miami.

O árbitro da final da Copa América de 2024 será brasileiro. Raphael Claus vai apitar a decisão entre Argentina e Colômbia, neste domingo (14.jul), às 21h, em Miami. Serão cinco brasileiros envolvidos no corpo de arbitragem da decisão. O juiz paulista terá a companhia dos assistentes Bruno Pires e Rodrigo Correa, e Rodolpho Toski estará no comando do VAR, auxiliado por Danilo Manis.

Claus trabalhou somente em um jogo da Copa América até aqui. Ele exerceu a função de quarto árbitro na vitória do Panamá sobre a Bolívia, por 3 a 1, na última rodada do grupo C. Edina Alves foi a juíza da partida e teve auxílio da também brasileira Neuza Back e da colombiana Mary Blanco. A arbitragem foi bastante elogiada.

Houve espaço para a final da Copa América ter arbitragem brasileira uma vez que a Seleção não chegou à decisão. O Brasil foi eliminado pelo Uruguai nas quartas de final, nos pênaltis.

*Com informações do ge