Ranking da Fifa: França entra no top 3, que tem Bélgica na liderança e Brasil em segundo lugar 

Ao todo, entidade levou em conta 160 partidas entre seleções realizadas em outubro para atualizar o ranking.

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (21) o ranking atualizado de seleções após os jogos das Eliminatórias de outubro e as finais da Liga das Nações. Bélgica segue na liderança, com o Brasil em segundo. A novidade ficou por conta da entrada da França no Top 3.

Com o título da Liga das Nações conquistado em cima da Espanha, os Bleus tomaram o 3º lugar da Inglaterra, que caiu duas posições em relação ao ranking do mês passado (a Itália pulou para o 4º lugar que pertencia anteriormente aos franceses).

Outra troca de posição aconteceu na Península Ibérica. Portugal de Cristiano Ronaldo perdeu a 7ª posição para a Espanha.

A Alemanha, que já garantiu vaga na próxima Copa do Mundo, ainda não figura no Top 10, mas subiu duas posições em relação a última parcial e agora é a 12ª do ranking. A Dinamarca, outra seleção que carimbou vaga antecipadamente, segue em 10º.

A Fifa levou em consideração 160 jogos internacionais nessa última atualização. A próxima versão será divulgada no dia 25 de novembro.

Veja o Top 10 do Ranking da Fifa: