Ranking da Fifa: Brasil perde primeiro lugar para Argentina 

França também ultrapassa seleção brasileira, que ocupa agora a terceira posição.

A derrota para o Marrocos fez o Brasil ser ultrapassado por Argentina e França, passando a ocupar o terceiro lugar no Ranking da Fifa. Os argentinos, que já haviam ganhado a Copa do Mundo do Catar, em dezembro, conseguiram a liderança após vitórias sobre Panamá e Curaçao em amistosos. Os franceses bateram a Holanda e a Irlanda nas eliminatórias da Eurocopa.

Top 10 do ranking da Fifa:

Argentina (1840,93 pontos)

França (1838,45 pontos)

Brasil (1834,21 pontos)

Bélgica (1729,53 pontos)

Inglaterra (1792,43 pontos)

Holanda (1.731,23 pontos)

Croácia (1730,02 pontos)

Itália (1713,66 pontos)

Portugal (1707,22 pontos)

Espanha (1682,85 pontos)

*Com informações do ge