Ranking da Fifa: Brasil cai para 5º lugar com derrotas nas eliminatórias 

Depois de perder para Uruguai, Colômbia e Argentina, Seleção é ultrapassada por Inglaterra e Bélgica e atinge pior colocação desde agosto de 2016.

O Brasil caiu duas posições e se tornou o quinto lugar no ranking da Fifa, na atualização divulgada nesta quinta-feira. A Seleção foi prejudicada pelas duas derrotas na Data Fifa de novembro, para a Colômbia, por 2 a 1, em Barranquilla, e para a Argentina, por 1 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro, ambas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Essa é a pior posição do Brasil desde agosto de 2016, quando o país aparecia na nona colocação.

O Brasil (1.784,09) já estava atrás da Argentina (1.855,2) e da França (1.845,44) e foi ultrapassado pela Inglaterra (1.800,5) e pela Bélgica (1.798,46), que terminaram como duas das invictas nas Eliminatórias da Eurocopa. As derrotas para Colômbia e Argentina pesaram, uma vez que a Seleção Brasileira foi a segunda que mais perdeu pontos (-28,11) no ranking, menos só do que a Suíça (-31,94).

Confira o top 10 do ranking da Fifa:

Argentina: 1855,2 pontos

França: 1845,44

Inglaterra: 1800,05

Bélgica: 1798,46

Brasil: 1784,09

Holanda: 1745,48

Portugal: 1745,06

Espanha: 1732,64

Itália: 1718,82

Croácia: 1717,57

*Com informações do ge