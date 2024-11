Ramón prepara mudanças na defesa contra o Vitória 

Técnico do Corinthians deve voltar ao esquema com quatro defensores neste sábado, no Barradão.

O técnico Ramón Díaz prepara mudanças na escalação do Corinthians para enfrentar o Vitória, sábado, no Barradão. A partida, válida pela 33ª rodada do Brasileirão, acontece às 16h30.

Nesta quinta-feira, Ramón comandou um trabalho tático e começou a esboçar a equipe. Sem poder contar com os zagueiros André Ramalho e Cacá, machucados, o treinador argentino deve voltar ao esquema com quatro defensores. Duas mudanças já estão certas: Fagner e Matheus Bidu substituem Matheuzinho e Hugo, suspensos.

Uma possível escalação do Corinthians para enfrentar o VItória é: Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Alex Santana (Charles) e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Igor Coronado, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras, volta a ficar à disposição.

Depois do duelo do sábado, o Timão entrará em campo apenas em 20 de novembro por conta da pausa no calendário em virtude da Data Fifa.

Com os mesmos 38 pontos do Vitória, o Corinthians entra em campo buscando aumentar a distância para a zona de rebaixamento e entrar na faixa de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana.

*Com informações do ge

