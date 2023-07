Ramon Menezes será técnico da Seleção na busca pelo tri olímpico 

Treinador foi confirmado no cargo por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Ramon Menezes será o técnico da Seleção olímpica na busca pela terceira medalha de ouro do Brasil no futebol masculino, nos Jogos de Paris, em 2024.

A confirmação foi feita pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, nessa quarta-feira, após a apresentação de Fernando Diniz como técnico interino da seleção principal. Na sequência, Ramon também falou sobre a escolha.

“Estou muito feliz. Primeiro, foi muito legal ver tudo o que aconteceu agora, a presença do Diniz. Estou torcendo para que ele faça um grande trabalho à frente da seleção brasileira. Ontem eu já tinha falado com o Ednaldo, tem o projeto do Pan-Americano, que já vem na próxima data Fifa, a gente já tem o compromisso de fazer uma convocação. Tem o Pré-Olímpico e você sabe a dificuldade que é. Nosso objetivo é buscar a vaga para os Jogos Olímpicos”, festejou Ramon.

Ramon comanda desde 2022 o time sub-20 do Brasil. No início desse ano ele conquistou o título do Sul-Americano da categoria. Já no mês passado, ele caiu nas quartas de final do Mundial para Israel.

Nas duas datas Fifa de 2023, Ramon também dirigiu a Seleção principal em amistoso. Com ele à frente, o Brasil perdeu para Marrocos (2 a 1) e Senegal (4 a 2) e venceu Guiné (4 a 1).

O calendário olímpico ainda não está confirmado, mas o Brasil deve aproveitar as datas Fifas para marcar amistosos e formar uma seleção sub-23. Entre outubro e novembro também serão disputados os Jogos Pan-Americanos.

Mesmo tendo vencido os Jogos do Rio-2016 e Tóquio-2020, a Seleção não está confirmada em Paris. O torneio classificatório deve acontecer em janeiro do ano que vem, na Venezuela.

