Ramon faz mistério, fecha treino e mantém dúvidas para amistoso 

Técnico interino do Brasil testou variações e deixou duas disputas abertas ao longo da semana no Marrocos.

Apesar do caráter amistoso do duelo entre Brasil e Marrocos, nesse sábado, às 19h (de Brasília), o técnico interino da Seleção, Ramon Menezes, optou pelo mistério e não quis revelar a escalação que levará a campo no Estádio Ibn Batouta.

Além de se esquivar do assunto em entrevista coletiva nessa sexta-feira, Ramon fechou o último treinamento do Brasil antes da partida. Os jornalistas tiveram acesso apenas aos primeiros minutos da atividade, enquanto os jogadores se aqueciam.

Nas atividades durante a semana, em Tânger, cidade ao norte do Marrocos, o treinador indicou ter duas dúvidas:

no gol, Ederson e Weverton treinaram como titulares. O jogador do Manchester City chegou a perder um dos trabalhos, na quarta-feira, por um problema estomacal;

no ataque, Vitor Roque começou como titular; em outros momentos, porém, Ramon testou Rodrygo centralizado, com Antony e Rony abertos pelo lado direito.

Assim, a provável escalação do Brasil contra Marrocos é: Ederson (Weverton), Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vitor Roque (Antony ou Roni) e Vini Junior.

Questionado sobre o que esperar da Seleção para esse jogo, Ramon afirmou: “Eu sempre falo no equilíbrio, fazer uma equipe bem equilibrada no setor defensivo, com variações quando a gente tiver a bola. Vamos enfrentar uma equipe qualificada, forte, com transição forte, bola parada ofensiva forte. Não à toa, fez uma grande competição, um grande mundial. Mas, quando a gente tem a bola, dar toda a liberdade para os jogadores mostrarem o futebol brasileiro, o improviso, a criatividade, o que eles fazem de melhor nos clubes em que eles atuam.”

