Ramón Díaz estuda mudanças contra o Grêmio 

Corinthians entra em campo na quinta, às 20h, na Neo Química Arena.

O Corinthians treinou na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, de olho na partida contra o Grêmio, marcada para a quinta, às 20h, na Neo Química Arena, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O meia Igor Coronado, desfalque contra o Bahia, por dores no quadril, treinou normalmente com o restante do elenco, que foi dividido em dois grupos para as atividades do dia.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos no domingo fizeram mais um trabalho regenerativo e um exercício com bola no gramado. O restante do plantel foi ao campo depois de uma ativação na academia. Após o aquecimento, o técnico Ramón Díaz comandou uma atividade técnica-tática de ataque contra defesa e um exercício tático coletivo.

Para a partida contra o Grêmio, Ramón Díaz não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

A boa notícia fica para o retorno certo do volante Raniele, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Com isso, ele deve ter a companhia de Ryan no meio de campo contra o Grêmio.

O treinador argentino pode mudar o esquema com três zagueiros e apostar em uma nova formação no duelo desta quinta-feira. O provável Corinthians deve ter Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho (Fagner), Raniele, Ryan, Rodrigo Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto.

A vitória sobre o Bahia deixou o Corinthians com 18 pontos, três acima do Vitória que abre a zona de rebaixamento. O Timão saltou da 17ª para a 14ª colocação do Brasileirão.

*Com informações do ge