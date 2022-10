Ramiro avalia sondagens e deve deixar o Corinthians 

Meio-campista ainda não foi procurado para renovar contrato.

Construtor da jogada do gol de Róger Guedes na vitória por 1 a 0 contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, o meio-campista Ramiro ainda não foi procurado pela diretoria para tratar de uma possível renovação de contrato. O vínculo acaba no dia 31 de dezembro.

Diante da indefinição, o jogador tem avaliado propostas junto de seu agente. Até o momento, cinco clubes do futebol brasileiro iniciaram conversas com os representantes do atleta para saber condições de contrato. Há também possibilidades fora do futebol nacional.

A tendência, porém, é que uma decisão seja tomada pelo jogador só ao término do Brasileirão. O Timão entra em campo pela última vez no ano contra o Atlético-MG, em 13 de novembro.

Aos 29 anos, Ramiro teve passagem pelo Al-Wasl, dos Emirados Árabes, e voltou ao Corinthians há cerca de dois meses para a reta final de seu contrato. Ele fez nove jogos com o técnico Vítor Pereira em seu retorno. Ao todo, tem 115 partidas com a camisa alvinegra e seis gols marcados.

Próximo compromisso

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (29.out), às 19h30, na Serrinha, em Goiânia/GO, em partida válida ainda pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.