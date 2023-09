Rafinha se esquiva ao falar sobre renovação com o São Paulo: “Vivendo o momento” 

Lateral-direito tem compromisso com o clube até o fim de 2023.

O lateral-direito Rafinha deixou o futuro no São Paulo aberto. Depois de boa atuação na primeira decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, que terminou com vitória do Tricolor por 1 a 0, o jogador de 38 anos evitou falar diretamente sobre a negociação de renovação.

Rafinha tem contrato com o São Paulo até o fim da temporada e ainda não avançou para estender o compromisso: “Estou vivendo momento a momento. Não vou me precipitar nem falar nada, mas não é novidade que estou caminhando para o final da minha carreira. Isso está claro. Não coloco uma data, mas não vou ser hipócrita: estou caminhando para a reta final”, assegurou.

“Vamos esperar acabar esta temporada, mas acho que o ano que vem será o da minha aposentadoria, minha despedida dos gramados. Falta um pouquinho ainda. Ainda quero aproveitar esses momentos que estou vivendo, porque no ano que vem espero fechar com chave de ouro”, disse.

O lateral se estabeleceu como titular absoluto na atual temporada e é elogiado internamente pelo comportamento. Além da liderança natural pela experiência, Rafinha exerce um papel de elo entre os atletas mais velhos e os jovens oriundos das categorias de base de Cotia.

Diante deste contexto, a renovação de Rafinha surgiria como alto natural, mas a decisão vai ficar para o fim da temporada, assim como outros casos de extensões de contratos.

Independentemente do futuro ser longe ou perto do Morumbi, Rafinha está a 90 minutos de entrar para a história do São Paulo. Um empate na capital paulista, no próximo domingo, a partir das 16h, dá o primeiro título de Copa do Brasil ao Tricolor.

“Legal a gente vencer, conseguir vencer os dois jogos, fazer mais um bom jogo. O primeiro é importantíssimo, ainda mais fora de casa, e temos que parabenizar toda a equipe. Mas são dois jogos, e não adianta nada ganhar só um. Tem que confirmar nos dois”, encerrou.

*Com informações do ge