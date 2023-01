Rafinha fica fora, e Orejuela deve ser titular no São Paulo contra a Portuguesa 

Lateral-direito esteve em tratamento das dores no tornozelo esquerdo.

O São Paulo terá a ausência do lateral-direito Rafinha no duelo desta quinta-feira, às 21h30, contra a Portuguesa, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O camisa 13 ficou fora do treinamento desta quarta, no CT da Barra Funda, e desfalca o time diante da Lusa. Rafinha permaneceu a atividade no Reffis, cuidando de dores no tornozelo esquerdo.

Além de Rafinha, Igor Vinicius trabalhou com os fisioterapeutas, o que deixa Orejuela como único jogador da posição de lateral-direito à disposição da comissão técnica de Rogério Ceni.

Em campo, Rogério Ceni dividiu o elenco em dois grupos para atividades técnicas. O treinador promoveu exercícios para meio-campistas e atacantes, enquanto o auxiliar Charles Hembert acabou responsável pela preparação de laterais e zagueiros.

Depois, a comissão técnica realizou um coletivo para fazer os últimos ajustes antes do compromisso deste meio de semana. Os atletas ainda treinaram finalizações e bolas paradas defensivas na sessão desta quarta-feira no CT da Barra Funda.

Um possível São Paulo para o jogo desta quinta-feira tem Rafael; Orejuela, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Welington Rato, Luciano e David; Calleri.

*Com informações do ge