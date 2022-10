Rafael Ramos volta a treinar, mas não viaja para Caxias do Sul 

Equipe ainda não contará com retorno do lateral no grupo para enfrentar o Juventude.

O Corinthians finalizou na manhã desta segunda-feira (3.out) a preparação para o jogo contra o Juventude, marcado para terça-feira, às 21h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco fez um único treino antes do jogo, e embarcou para a Caxias do Sul nesta tarde.

O técnico Vítor Pereira ainda não contará com o retorno de Maycon. O volante foi a campo, mas dará sequência aos trabalhos de recondicionamento físico. A tendência é que jogue por alguns minutos contra o Athletico, no sábado, em Itaquera.

Outro que poderia ser novidade é Rafael Ramos, mas o português também ficará no CT Joaquim Grava dando sequência ao seu processo de transição. O lateral-direito vai para o sexto jogo seguido como desfalque. Assim, Fagner pode ser mantido entre os titulares ou até dar vaga a Bruno Méndez.

Um provável Corinthians pode ter Cássio; Fagner (Robson Bambu), Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz e Giuliano; Gustavo Mosquito, Róger Guedes (Mateus Vital) e Yuri Alberto.

O atacante Arthur Souza, que estrou nos minutos finais da vitória por 2 a 0 contra o Cuiabá, treinou mais uma vez com o time principal e deve ser relacionado mais uma vez.

O Timão não terá o volante Fausto Vera na partida. O volante argentino recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá jogar. Roni, Ramiro, Xavier e Cantillo são opções para o meio-campo.

Com 50 pontos, o Timão entra na rodada na quarta posição no Brasileirão.