Rafael Ramos, do Corinthians, celebra absolvição no STJD em caso com Edenílson: “Aliviado” 

O jogador português terá momentos vividos durante o desenrolar do caso que está tramitando na Justiça comum.

Justiça Desportiva (STJ) absolveu o Rafael Ramos, do Corinthians, da partida contra o Tribunal de Justiça Desportiva, do Inter, entre os dois times no dia 14 de maio no Beira-Rio. Cabe recurso no Pleno do tribunal.

O jogador corintiano celebrou, em entrevista à Corinthians TV, a decisão na esfera esportiva.

“Eu estou aliviado. Não foi fácil o que eu passei. Nunca tinha passado por uma situação semelhante à minha, então tão difícil nunca tinha vida, eu acho. Eu tentei sempre, como todos viram, deixar de lado, dar o meu melhor no campo e ser o que sempre fui. Me sinto muito aliviado por ter tirado esse peso em cima de mim nesse momento. Foram semanas nada, meses.”

Por que as palavras do Corinthians não foram absolvidas e nem as palavras do auditor foram absolvidas ou laterais do que são consideradas cinco, não são controladas que ele disse a “macaco”. Ainda cabe recurso no Pleno do tribunal.

“O caso se prolonga por muito tempo, infelizmente. Graças a Deus ocorreu tudo bem e, neste momento absolvido parte esportiva. Queria agradecer os torcedores, primeiro, porque recebi muito apoio deles. Até hoje me enviem mensagens. Agradecer a eles, minha família e meus amigos, que nunca duvidaram de mim”, completou.

“Claro, não menos importante, toda a estrutura do clube e meus companheiros, que nunca duvidaram de mim. Isso foi muito importante para continuar a desenvolver o meu trabalho e ser uma melhor pessoa e jogador a cada dia”, finalizou o jogador português.

Lembrando que o caso também está tramitando na Justiça comum. No fim de agosto, Rafael Ramos réu após a 14ª Vara Criminal e o Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Foro Central de Porto Alegre aceitarem uma denúncia do Ministério Público contra o jogador.