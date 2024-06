Rafael Pires se recupera de lesão e renova contrato no Tanabi 

O meio-campista de 21 anos já está à disposição da comissão técnica alviverde.

Após enfrentar um período de recuperação devido a uma lesão, o meio-campista Rafael Pires, de 21 anos, está de volta aos gramados no Tanabi Esporte Clube e, com contrato renovado.

O atleta enfrentou um período de afastamento em decorrência de uma lesão de ligamento cruzado anterior, no entanto, apoiado pelo Departamento Médico alviverde, demonstrou determinação e resiliência durante todo o processo de recuperação e, agora, está pronto para retornar aos gramados, ficando à disposição da comissão técnica para o duelo deste sábado (22.jun), pela Segundona, contra o Araçatuba, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi.

“Foi um processo muito doloroso e complicado para mim, onde tive alguns problemas na recuperação, mas consegui dar a volta por cima e seguir com o tratamento. Após nove meses trabalhando muito, me lesionei de novo e fiz outra cirurgia no menisco. A recuperação da segunda cirurgia foi um pouco mais tranquila e graças a Deus, deu tudo certo”, relembra Rafael Pires.

A renovação do contrato de Rafael Pires reflete a confiança e o compromisso do Tanabi com seus jogadores: “Estamos entusiasmados com a volta do Rafael Pires. Sua recuperação foi impressionante perante a gravidade, e sua presença será fundamental para o nosso desempenho no decorrer do campeonato”, afirmou Amim Junior, diretor-executivo de futebol.

Para o meio-campista, o retorno aos gramados é uma nova chance de atuar em alto nível: “Me sinto muito feliz e muito preparado para voltar a fazer o que mais amo, não vejo a hora de competir novamente”, declarou.

“Somente agradecer a Deus pela nova oportunidade, à minha família, namorada que sempre estiveram comigo e ao clube por confiar em meu trabalho. Pode ter certeza de que vou dar meu máximo e fazer de tudo para contribuir com minha equipe, e se Deus quiser fazer uma excelente temporada”, emendou Rafael Pires.