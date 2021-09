Rádio Unifev apresenta novo aplicativo e ajustes na programação 

App pode ser baixado de forma gratuita para celulares Android e IOS, com novidades em programas.

Os ouvintes da Rádio Unifev (96,5 FM) agora terão a chance de acompanhar a programação ao vivo de onde estiverem. A versão do aplicativo para os sistemas Android e IOS foi lançada nessa quinta-feira (dia 16), em evento especial realizado pela Diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da emissora.

O aplicativo da Rádio traz música e informação em tempo real e oferece o contato direto com os locutores do estúdio para pedido de músicas e outras interações.

“Estamos sempre investindo para que o conteúdo da Rádio e TV Unifev esteja disponível em multiplataformas. O app era muito solicitado por nossos ouvintes que acompanham a programação enquanto desenvolvem suas atividades diárias. Criamos uma versão leve e funcional que permite o acesso em todos os modelos de celulares”, explica a gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino.

O aplicativo pode ser baixado de forma gratuita pelo Google Play Store ou Apple Store. É possível navegar ainda pelas redes sociais e por todo o conteúdo de jornalismo e entretenimento assinado pela TV Unifev.

Novidades

Além do aplicativo, a Rádio Unifev apresenta novidades na programação com novas vinhetas e playlists, entre elas o programa Rota 96 trazendo sucessos de época e lançamentos do country, folk, R&B e indie, todos os dias da semana das 5h às 7 horas da manhã. Outra novidade é o programa Unimix, com as melhores músicas do dia para um fim de tarde agradável, das 16h às 19 horas. Aos sábados e domingos, das 11h às 14 horas, você curte samba e pagode no Roda de Bamba.

Durante a programação, também é possível acompanhar outros programas de sucesso da Rádio Unifev, como Estação Cultura, Jornal da Manhã Unifev, Música e Informação, República 965, Estilo 96, Biografia e Corujão da Uni.