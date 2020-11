Rádio e TV Unifev transmitirão, ao vivo, resultados das eleições 2020

Transmissão terá início às 17 horas e poderá ser acompanhada pela Rádio e TV Unifev e Facebook @radioetvunifev.

Os números das eleições municipais 2020, realizadas em Votuporanga e região, serão apresentados ao vivo pela Rádio e TV Unifev e, também, pelo Facebook da emissora, neste domingo, a partir das 17 horas.

A cobertura especial trará entrevistas, comentários e os resultados da apuração oficial que irão eleger prefeitos e vereadores de Votuporanga, Parisi, Álvares Florence, Valentim Gentil, Cosmorama, Nhandeara, Cardoso, Américo de Campos, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e São José do Rio Preto, além de cidades da grande São Paulo.

A apuração levará em conta os resultados oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com suporte do Cartório Eleitoral de Votuporanga. A transmissão também trará o panorama do dia da votação com informações sobre ocorrências, atendimento nos postos de votação, além de acompanhar o dia dos candidatos a prefeito de Votuporanga, sendo eles Hery Kattwinkel (PTB) da Coligação Votuporanga com tudo novo; João Garcia (Podemos) da Coligação Unidos por Votuporanga; e Jorge Seba (PSDB) da Coligação Certeza de um novo tempo.

Sintonize na TV Unifev (canal 53), na rádio Unifev 96,5FM ou, ainda, pelo Facebook @radioetvunifev. Caso esteja com problemas em seu sinal da TV Unifev, é só fazer a reprogramação automática de canais a partir do seu controle remoto.