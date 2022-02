Rádio Clube FM participa de entrevista especial com o governador João Doria 

Emissora foi a única de Votuporanga/SP convidada a participar do evento que ocorreu no Palácio dos Bandeirantes.

A Rádio Clube FM foi a única emissora de Votuporanga/SP convidada a participar de entrevista especial, denominada Encontro com Emissoras de Rádio, com o governador João Doria.

O evento ocorreu nesta quinta-feira (10.fev), no Palácio dos Bandeirantes, com a presença de diretores, radialistas e jornalistas de 20 emissoras de rádio do Estado de São Paulo.

Também participaram alguns secretários de Estado, como o de Transportes, de Saúde, Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Econômico, além do deputado estadual Carlão Pignatari, presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

A emissora votuporanguense foi representada pelo seu diretor Dirceu Liévana de Camargo e pelo jornalista José Luiz Pavam.

Cada emissora tinha direito a fazer uma pergunta ao governador, sendo que os assuntos predominantes foram saúde, transporte, educação e infraestrutura.

O jornalista Pavam, da Clube FM, perguntou a Doria sobre qual a expectativa do Governo do Estado acerca da criação de empregos e geração de renda para a região Noroeste Paulista.

Em resposta, João Doria afirmou que o governo tem incentivado as empreiteiras a contratarem pelo menos 70% dos trabalhadores nos municípios onde realizam obras.

O secretário Marco Vinholi destacou que o governo concedeu aos prefeitos paulistas a possibilidade de escolher três obras prioritárias para seus municípios. Segundo ele, isso, além de resolver problemas pontuais, proporciona emprego na cidade.