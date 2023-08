Morreu na madrugada desta sexta-feira, 25, em Fernandópolis, aos 87 anos, o locutor sertanejo o Sr. Delmo Marques, o “Compadre Delmo. Radialista pioneiro na locução sertaneja raiz, trabalhou em Fernandópolis durante décadas na Rádio Educadora AM. Seu corpo foi velado no Velório Municipal e o sepultamento ocorreu nesta sexta, às 14h00 no Cemitério Municipal de Fernandópolis.