R$17 milhões serão investidos em recapeamento de ruas e avenidas de Votuporanga 

Além de R$6 milhões destinados pelo deputado Carlão Pignatari e R$1 milhão de recursos da Prefeitura, o prefeito Jorge Seba já solicitou R$10 milhões ao Desenvolve SP, que também serão investidos na recuperação de ruas e avenidas.

Preocupado com a necessidade de recuperar ruas e avenidas da cidade, o prefeito Jorge Seba já determinou que o recapeamento seja iniciado o quanto antes. O município investirá, inicialmente, R$17 milhões neste trabalho, sendo que R$ 6 milhões são destinados por emenda do deputado estadual Carlão Pignatari.

A segunda etapa do “Asfalto Novo”, o maior programa de recapeamento da história de Votuporanga, está em fase de contratação da empresa. A primeira sessão da licitação ocorreu na última quinta-feira (6) e contempla o pacote de R$7 milhões, sendo R$6 milhões do deputado Carlão e R$1 milhão de contrapartida da Prefeitura de Votuporanga. Cinco empresas participam do processo. Os documentos de habilitação foram analisados e está programado para esta terça-feira (11) a sessão de julgamento dos documentos de habilitação.

Em sessão extraordinária do dia 5 de janeiro, a Câmara de Vereadores aprovou o último documento necessário para que o Poder Executivo solicite ao banco Desenvolve SP o total de R$10 milhões, que serão utilizados na terceira etapa do programa. O financiamento permitirá acelerar o recapeamento.

Primeira Etapa

A primeira etapa do programa “Asfalto Novo” foi promovida em 2021. O serviço beneficiou cinco quarteirões em um total de 5.344,90 metros quadrados de área.

São eles: Rua Espanha – entre as ruas Grécia e Av. Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Parque das Nações; Rua Amapá – entre as ruas São Paulo e Bahia, no bairro Santa Luzia; Rua Tietê – entre as ruas Presidente Vargas e Alfredo Gorayb, no Vale do Sol; e Rua Juraídes de Paula Viveiros – entre as ruas Adília de Lima Reis e Guilhermina Maria de Jesus, no Jardim Residencial Portal do Sol.

Esta fase contou com investimento de R$197 mil, sendo R$150 mil de recursos estaduais, emenda do deputado estadual Rodrigo de Moraes, e o restante de recursos próprios.