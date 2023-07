Quitanda 9 de Julho é parceira da Santa Casa

Estabelecimento doa constantemente frutas e verduras para o Hospital, único que atende o SUS da cidade.

Da Quitanda 9 de Julho diretamente para os pratos dos pacientes e acompanhantes da Santa Casa de Votuporanga. O proprietário Carlos Marquezini destina constantemente frutas e verduras para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Nesta semana, foram entregues caixas de couve para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Uma importante colaboração e que reflete na assistência.

Carlos contou sobre a iniciativa. “O nosso sentimento é de gratidão. Deus nos abençoou com uma abundante colheita de verduras e sentimos no coração de ajudar as entidades que precisam”, disse.

Rosemir Lopes, do setor de Captação de Recursos, enalteceu a parceria. “Seo Carlos e toda sua equipe são muito solidários. Constantemente, entram em contato para fazer doações, ajudando na nossa demanda nutricional”, afirmou.

A nutricionista do Hospital, Louise França, agradeceu a colaboração. “Nós do Serviço de Nutrição e Dietética ficamos muito felizes com as doações. Os alimentos que recebemos (verduras, legumes, leite) são de extrema importância para a dieta nutricional do paciente, ricos em vitaminas e minerais, auxiliando no seu tratamento durante a hospitalização. Nosso muito obrigado”, finalizou.