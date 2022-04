Quinta-feira santa é feriado? Veja o que abre e fecha na Páscoa em Votuporanga 

Com folgas raras em 2022, mês de abril reserva duas folgas prolongadas e em alguns lugares o carnaval fora de época por conta da pandemia. Nesta quinta-feira o comércio votuporanguense trabalha normalmente; já na sexta, sábado e domingo terá alguns ajustes.

A quinta-feira (14) não é feriado e a folga prolongada de Páscoa começa, oficialmente, apenas na sexta-feira da paixão de Cristo (a sexta-feira santa). E outra, os setores da economia, tal como o comércio, indústria, bancos e a bolsa brasileira, a B3, abrem normalmente.

A confusão ocorre por que muitas escolas, por exemplo, começam a feriado na ‘quinta-feira santa’ e não abrem. E se você for seguir a tradição católica e não trabalhar nesta quinta, é bom se programar para pagar as contas que vencem amanhã para não ter de pagar multa.

Na sexta-feira (15), feriado nacional, as coisas mudam e quase todos os setores não abrem, exceto em programação especial; contudo, bancos só pela internet e terminais eletrônicos, já a bolsa fechada.

O comercio de Votuporanga vai seguir o calendário e nesta sexta e sábado funcionará das 9h às 13h. Já os supermercados atendem em horário especial:

O Santa Cruz Supermercados abre na sexta-feira, das 7h às 12h30. No sábado, a loja I vai atender das 7h às 20h e loja II das 7h às 21h; no domingo de Páscoa, das 7h às 12h30.

O Porecatu vai atender na sexta das 7h às 19h e no sábado das 7h às 22h, já no domingo das 7h às 13h.

O Proença abre na sexta às 8h e atende até às 13h, no sábado das 8h às 21h e no domingo das 8h às 13h.

A reportagem tentou contato com a rede Amigão, mas não houve sucesso.

Já o Super Muffato abre atende das 8h às 20h na sexta-feira e das 8h às 22h no sábado, já no domingo o atendimento ocorre das 8h às 13h.

Prefeitura e Serviços Públicos

A Prefeitura de Votuporanga informou que, em virtude dos feriados da Sexta-feira Santa e do Dia de Tiradentes, as repartições públicas municipais não funcionarão nos dias 15, 21 e 22 de abril.

Os serviços públicos considerados de emergência e urgência funcionarão normalmente como, por exemplo o Hospital do Pozzobon “Fortunata Germano Pozzobon” e a UPA 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento).

Já a vacinação contra a Covid-19 será suspensa, pois segue o mesmo expediente da Prefeitura.

Saev Ambiental

Alguns serviços prestados pela Saev Ambiental estarão indisponíveis no feriado nacional da Sexta-feira da Paixão (15); contudo, pontualmente neste dia a varrição de ruas será interrompida, e retomada no sábado (16). O serviço de plantão da Autarquia é 24 horas e atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950. A ligação é gratuita.

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” permanecerá fechado de sexta-feira e no domingo, voltando a funcionar na segunda-feira (18), das 7h às 11h e das 13h às 17h. O Espaço fica na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), próxima à represa da Saev Ambiental.

Coleta de Lixo Comum e Seletivo

Os serviços de coleta de lixo orgânico (comum) e seletiva (resíduos recicláveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções.

Ecotudos

Os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos Ecotudos Norte, Sul e Oeste também permanecerão abertos ao público diariamente, das 7h às 19h. Os endereços das unidades dos Ecotudos são: Ecotudo Sul – Av. Conde Francisco Matarazzo, 1793 Jd das Palmeiras I; Ecotudo Norte – Avenida Sete, 240 Distrito Industrial I; e Ecotudo Oeste – Vicinal Nelson Bolotário.

Casa do Bosque

O Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” funcionará durante todo o final de semana e feriado, das 7h às 19h. A Casa do Bosque está localizada na Avenida Vale do Sol nº 5024 – bairro Vale do Sol.

Cultura

As dependências administradas pela Secretaria da Cultura e Turismo, como a Escola de Artes “João Cornachione” (Oscarito) e o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, que inclui os espaços da Biblioteca “Castro Alves” e do Museu “Edward Coruripe Costa”, permanecerão fechados nos dias 15, 21 e 22 de abril. Já o Parque da Cultura estará à disposição para lazer e prática de atividades físicas.

Mês de feriados e carnaval

O mês de abril será de alívio para quem esperava uma folga prolongada – serão duas – e com direito a ‘rasgar a fantasia’ no carnaval fora de época, que seria no fim de fevereiro e foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus e o avanço da variante ômicron.

Os feriados são: Páscoa, começa na sexta-feira (15) e vai até domingo (17), e Tiradentes, que ocorre na quinta-feira (21). Para quem puder ‘enforcar’ a sexta-feira, serão quatro dias de descanso. E é no feriado de Tiradentes que vão ocorrer os desfiles das escolas de samba nos sambódromos do Rio de Janeiro e de São Paulo. A folia nas capitais será nos dias 22 e 23 de abril (sexta-feira e sábado).

Quais os próximos feriados de 2022?

Para quem está pensando em viagens maiores, porém uma má notícia: os feriados prolongados em 2022 vão ser raros. Este ano, muitos feriados nacionais vão cair em fins de semana e nas quartas-feiras, o que inviabiliza aquela tradicional “emenda” quando a folga é de terça ou quinta-feira.

Então é bom aproveitar o primeiro semestre para curtir as folgas coladas em sábados e domingos. Após a Páscoa e o feriado de Tiradentes, o feriado de Corpus Christi em 16 de junho (quinta-feira) pode ser a próxima chance de esticar a folga.

Feriados do segundo semestre de 2022

Já o segundo semestre de 2022 será cruel com as folgas. Os feriados da Independência (7 de setembro), de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e de Finados (2 de novembro) vão ser todos em quartas-feiras.

O feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro, que cai numa terça-feira, será a única chance de esticar o fim de semana. O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que não é uma data nacional, mas é comemorado em muitas cidades, será em um domingo.

Já a dobradinha véspera e dia de Natal (24 e 25), assim como véspera de Ano Novo (31) e dia 1º de 2023, vão cair no fim de semana, sábado e domingo, respectivamente.

Outro exemplo da “crueldade” do calendário de 2022 é o feriado estadual de 9 de julho, em São Paulo. A data que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932 vai ser num sábado.