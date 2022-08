Acesse o site e confira a programação completa que começa neste sábado com show de Maria Rita.

Quer saber tudo o que vai rolar no Fliv 2022? Acesse o site do evento e confira a programação completa que começa já neste sábado (13.ago) com show de Maria Rita (gratuito a todos) e muitas outras atividades no Parque da Cultura de Votuporanga.

👉🏽 http://www.flivotuporanga.com.br/ads/programacao.pdf

E o domingo também será dia de muitas atrações, inclusive o Food Parque. Leve a família!