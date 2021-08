Queiroga anuncia verba para equipamentos de radioterapia

Acelerador linear irá para Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje (23) investimento de R$ 10,6 milhões para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. O recurso será usado para adquirir um acelerador linear. O equipamento é utilizado no tratamento de câncer por radioterapia.

O Hospital de Base informou que o aparelho irá se somar a outro já em operação, o que permitirá duplicar o atendimento de pacientes que precisam de radioterapia no combate ao câncer. As 11 mil sessões anuais que trataram cerca de 1,4 mil pessoas, portanto, passarão para 22 mil sessões. “Os aceleradores lineares são equipamentos com a mais alta tecnologia desenvolvida para emitir radiação em tratamentos para combater ou diminuir o desenvolvimento do câncer”, informa a instituição. Segundo o hospital, o equipamento a ser adquirido tem mesa robótica, o que dá mais precisão durante os procedimentos.

O hospital do noroeste paulista é, desde 2017, uma unidade de alta complexidade em oncologia, com serviço de radioterapia, hematologia e oncologia pediátrica. Além disso, funciona como um hospital-escola e é referência no tratamento de aids na região.

Cerca de 85% dos atendimentos e procedimentos realizados na unidade são de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Barretos

De manhã, o ministro Marcelo Queiroga visitou o Hospital do Amor, em Barretos/SP, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos especializada em tratamento, prevenção, reabilitação e pesquisa contra o câncer.

Segundo nota do Ministério da Saúde, na estrutura do SUS, o Hospital do Amor dispõe dei 231 leitos, sendo 26 de UTI não covid, 60 cirúrgicos de oncologia, 88 de especialidade clínica em oncologia, 17 de intercorrência pós-transplante e 40 voltados a pacientes crônicos. “Desde 2008, promove atividades de ensino e pesquisa”, diz o texto.

*Informações/AgênciaBrasil