Queda de ultraleve mata piloto e deixa passageiro ferido em Pereira Barreto

No domingo (25), a polícia confirmou a morte de Rosivaldo Mendes da Silva, morador de Sud Mennucci, após a queda de um ultraleve em Pereira Barreto. Um outro homem que estava na aeronave foi resgatado por populares e levado para atendimento médico.

O acidente ocorreu por volta das 19h, quando os policiais militares foram acionados com a informação de um acidente aéreo envolvendo um ultraleve que sobrevoava o rio Tietê. A aeronave, ocupada por dois homens, tinha Silva como piloto e o passageiro, um empresário também de Sud Mennucci.

De acordo com relatos da polícia, o sobrevivente, que era o proprietário da aeronave, informou que a mesma apresentou uma pane. Consequentemente, começou a perder altitude, sendo ouvido um forte estalo, o que culminou na colisão com a água, resultando na queda do ultraleve a cerca de 200 metros da margem, onde afundou.

Populares prestaram socorro ao proprietário da aeronave, enquanto o piloto foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros já sem vida. O Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado, e após o resgate, o corpo de Silva foi encaminhado ao IML para exame necroscópico.

O caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção) e um inquérito será instaurado para investigar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações sobre a retirada da aeronave da água.