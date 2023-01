Quatro cachorros com sinais de maus-tratos são resgatados em Rio Preto 

Animais estavam em um barracão no condomínio Parque do Sabiá. Um dos cães precisou ser levado às pressas para um hospital veterinário.

Quatro cães com sinais de maus-tratos foram resgatados no condomínio Parque do Sabiá, em São José do Rio Preto/SP, nesta terça-feira (17.jan).

Segundo a Secretaria de Bem-Estar Animal, dois foxhound e dois pitbulls viviam trancados em uma baia construída em um barracão.

Todos os cachorros foram encontrados com ferimentos. Um dos cães precisou ser levado às presas para um hospital veterinário, pois estava com sangramento.

Ainda conforme a Secretaria de Bem-Estar Animal, há indícios de que os cachorros eram usados para caçar javalis.

A Polícia Ambiental foi acionada, esteve no barrarão e dará prosseguimento aos trâmites administrativos, principalmente com a identificação do proprietário dos cães.

A secretária do Bem-estar Animal de Rio Preto, Cláudia De Giuli, reforça a importância de a população denunciar essas situações. “Contamos com a colaboração dos moradores da cidade para atuar nesses casos, pois maus-tratos é crime, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas.”

O principal meio para denúncias de maus-tratos é o formulário on-line, disponível no site da Prefeitura de Rio Preto.

Entre setembro e dezembro do ano passado, a Secretaria do Bem-estar Animal atendeu 413 denúncias.

*Com informações do g1