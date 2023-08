Quase 2 mil trabalhadores foram vítimas de tráfico para trabalho escravo em 2022

Maioria é composta por homens pretos e com baixa escolaridade; MG lidera ranking de destinos.

Um levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego revelou que, em 2022, 1.970 trabalhadores foram vítimas de tráfico interno e internacional de pessoas para trabalhos forçados ou análogos à escravidão.

Os estados de Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul lideram o ranking de destinos dos trabalhadores traficados.

Segundo os bancos, a maioria das vítimas é composta por homens (93%) – predominantemente de etnia preta ou parda (85%) e com baixa escolaridade, sendo 23% com até o 5º ano incompleto e 7% analfabetos. Outro dado preocupante é a idade: quase 50 vítimas foram identificadas entre 13 e 17 anos quando foram resgatados.

“A divulgação dos dados do Radar do Tráfico de Pessoas traz à tona uma realidade preocupante do tráfico humano com fins de trabalho análogo à escravidão no país, destacando a importância de mecanismos de denúncia e de políticas públicas efetivas para combater esse crime e proteger as vítimas”, disse o Ministério do Trabalho.

*Com informações do SBT News