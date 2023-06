Quase 1,3 mil candidatos disputam cinco vagas na Câmara Municipal 

As provas serão aplicadas neste domingo (4), às 8h, na Cidade Universitária da Unifev.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP divulgou na última quarta-feira (31.mai) a lista de inscritos para o concurso público lançado pela Casa Legislativa. Ao todo, 1.270 pessoas se inscreveram para disputar as cinco vagas oferecidas e foram convocados para a aplicação da prova escrita que ocorrerá neste domingo (4.jun).

De acordo com a Câmara, os cargos mais concorridos são o de Auxiliar de Compras, Arquivo e Patrimônio, que oferece um salário de R$ 3,7 mil para quem tem nível médio, e Controlador Interno, que paga R$ 5 mil para quem tem nível superior em Direito, Administração ou Ciências Contáveis. O primeiro cargo será disputado por 734 candidatos, enquanto o segundo terá 265 pessoas concorrendo a uma única vaga.

As demais oportunidades também serão bastante disputadas: o cargo de Agente de Serviços Internos, que oferece um salário de R$ 2 mil para quem tem ensino fundamental teve 164 inscritos, mesmo sendo apenas para cadastro de reserva. Já a função de Procurador Legislativo, que tem vencimentos de R$ 5 mil, será disputado por 76 advogados.

O cargo menos concorrido é o de Agente Operacional de Serviços Diversos, Manutenção e Conservação. Para a vaga, que paga um salário de R$ 2,9 mil, 31 pessoas se inscreveram, isso porque além de exigir ensino médio completo também era necessário ter curso técnico em elétrica, hidráulica ou mecânica.

Os candidatos deverão fazer a prova do concurso neste domingo, a partir das 8h, mas os candidatos devem chegar com antecedência, pois os portões serão fechados às 7h45. Lembrando que a aplicação da avaliação ocorrerá na Cidade Universitária da Unifev (Avenida Nasser Marão, nº 3069, no bairro Parque Industrial I).

A Consesp, empresa responsável pelo concurso, recomenda que o candidato leve apenas o documento original que o identifique, caneta azul ou preta de material transparente, lápis preto e borracha para a realização da prova, garrafa de água, máscara facial reserva, álcool em gel, lenço para higiene nasal (caso necessário) e saco plástico para descarte.

A empresa ressalta ainda que conforme edital, não será autorizada a entrada de nenhum equipamento eletrônico na sala de aplicação da prova.