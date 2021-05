Quarteto é multado em mais R$ 12 mil após flagrante de pesca com redes 

Crime ambiental foi flagrado pela equipe da Polícia Militar Ambiental na área de lazer de Marinópolis/SP.

Quatro pescadores foram multados em mais de R$ 12 mil após serem flagrados pela Polícia Militar Ambiental pescando com uso de rede na área de lazer de Marinópolis/SP, neste domingo (23).

De acordo com informações, o flagrante ocorreu durante policiamento ambiental, Operação Paz e Proteção, no Rio São José dos Dourados, quando abordaram quatro pescadores amadores em uma embarcação que haviam capturado 25,530kg de pescados das espécies popularmente conhecidas por ‘curimbatá” e corvina”; com uso de redes de nylon duro, porém, não possuíam autorização do órgão competente para utilização de tais petrechos.

Segundo apurado, foram lavrados os devidos autos de infrações ambientais no valor de R$ 3.021,20, totalizando R$ 12.084,80 em autuações; assim como a apreensão de uma embarcação de alumínio de 6 metros, uma carreta semi reboque; um motor de popa; 500 metros de redes de nylon duro que ficaram depositados no almoxarifado da Base Operacional da Polícia Militar Ambiental de Jales/SP. Os pescados foram doados ao Projeto AMACOR de Jales.