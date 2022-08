Quarta vítima de acidente entre carro e picape morre em Rio Preto 

Homem estava internado no Hospital de Base. Três pessoas da mesma família morreram no dia da batida.

O motorista da picape envolvido na batida que provocou o óbito de três pessoas da mesma família morreu na manhã de segunda-feira (22.ago). Ele estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Rodovia Moisés Martins Tosta, entre Palestina/SP e Orindiúva/SP, na noite do último sábado (20). Os dois carros seguiam em sentidos opostos quando bateram de frente.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram socorro às vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, pai, mãe e filho de três anos morreram no local do acidente. O motorista da picape foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.