Quaresma: Especialista explica benefícios de ovos e peixes para substituir a carne vermelha

As proteínas que contém no ovo podem ajudar no controle do peso, dando mais saciedade, além de beneficiar a saúde ocular, por ter luteína e zeaxantina. Ele também é um alimento muito versátil, que pode ser consumido de várias formas e faz parte de diversas receitas.

“Lembrando que a gema pode colaborar no desempenho do cérebro, por possuir colina (integrante do complexo B)”, conta.

Inah ainda explica que os peixes também são ricos em proteínas e vitaminas, que auxiliam na defesa do organismo e fortalecem o sistema imune. “Com alta concentração de vitamina D, ele previne o aparecimento de osteoporose e fortalece os ossos e dentes, pois a vitamina D ajuda na absorção do cálcio.”

Os peixes gordos como atum, sardinha e salmão são ricos em ômega 3, potente anti-inflamatório que reduz o risco de complicações cardíacas, reduz colesterol e melhora da memória.

A especialista ainda ressalta que eles devem ser consumidos pelo menos 2 vezes na semana e podem ser comprados em locais de confiança, observando aspecto e cor.

Bruno Chaves Gregio, chef do Senac Salto/SP, dá dicas de receitas que podem ser ótimas opções para serem levadas as mesas:

Filé de Saint Peter à Belle Meunière

Ingredientes

2 filés de Saint Peter (ou outro peixe branco, como tilápia)

1 xícara de champignon fatiado

1 xícara de camarão rosa limpo

3 colheres de manteiga

½ xícara de alcaparras lavadas

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

1 ramo de tomilho

Modo de preparo

Tempere o peixe e o camarão com o sal e a pimenta.

Aqueça uma colher de manteiga e doure ambos os lados dos filés na frigideira. Reserve.

Na mesma frigideira, acrescente outra colher de manteiga e doure os camarões. Reserve

Em seguida, acrescente a última colher de manteiga, doure os cogumelos e junte a alcaparra. Adicione também o camarão.

Sirva esse molho com o peixe.

Peixinho da horta com molho tártaro

Ingredientes

1 maço de peixinho (planta PANC)

1 xícara de farinha de trigo

1 lata de água tônica

Óleo a gosto

1 xícara de maionese

1 colher de mostarda

1 colher de alcaparras picadas (opcional)

Suco de meio limão

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo