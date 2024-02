Qualifica SP: “Meu Primeiro Emprego” abre 75 vagas em cursos profissionalizantes em Votuporanga 

Programa é voltado para jovens de 16 a 24 anos que buscam qualificação para o mercado de trabalho; as inscrições vão até 3 de março.

A Prefeitura de Votuporanga informa que estão abertas as inscrições para o Programa Qualifica-SP “Meu Primeiro Emprego”. A iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo e oferece qualificação profissional gratuita para jovens com idade entre 16 e 24 anos com Ensino Fundamental completo, sem a necessidade de um processo seletivo.

Entre os cursos oferecidos estão Criação de Sites e Plataformas Digitais, com duas turmas, uma no período integral e outra no período noturno; e também o curso de Tecnologia e Eletricidade Automotiva no período integral.

Ao todo, serão disponibilizadas 75 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 3 de março, por meio do link https://www.qualificasp.sp.gov.br . As aulas serão oferecidas na unidade do Senai, que fica localizado na Rua Olga Loti Camargo, nº 3500, Jardim Santos Dumont.