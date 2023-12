Qual será o valor do novo salário mínimo em 2024? 

Conforme a política de valorização sancionada em agosto, o salário mínimo para 2024 deve ser de R$ R$ 1.421, um acréscimo de R$ 101 em relação ao de 2023.

O salário mínimo tem novo valor previsto para o próximo ano. Conforme a política de valorização sancionada em agosto, o salário mínimo para 2024 deve ser de R$ R$ 1.421, um acréscimo de R$ 101 em relação ao de 2023. A confirmação deve ser feita após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso ainda em dezembro.

A proposta adiciona 7,7% ao valor atual, e foi confirmada pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ainda em agosto.

A política, aprovada pelo Congresso Nacional, determina que, a partir de 1º de janeiro de 2024, os reajustes anuais do salário mínimo passarão a levar em conta a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos 12 meses anteriores, mais a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo ano anterior ao ano vigente.

O salário mínimo, que até 30 de abril era de R$ 1.302, foi reajustado em 1º de maio para R$ 1.320 mensais. Vale lembrar que quando há mudanças no valor, também mudam os pagamentos de aposentadorias, pensões, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Seguro Desemprego.