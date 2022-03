Qual é o melhor banco para o seu negócio?

Atualmente existem inúmeras opções de bancos tradicionais e digitais que contam com benefícios que atendem diferentes tipos de negócio, porém, escolher o melhor banco nem sempre é uma questão fácil.

Organização financeira é uma questão essencial para qualquer tipo e tamanho de empresa. Para facilitar essa gestão, um ponto crucial é a escolha da instituição financeira na qual abrir uma conta jurídica.

No entanto, escolher o melhor banco para empresas nem sempre é uma questão fácil. Atualmente existem inúmeras opções de bancos tradicionais e digitais que contam com benefícios que atendem diferentes tipos de negócio.

Para tomar essa decisão no início da sua empresa é preciso entender quais as necessidades do seu negócio e o que cada instituição pode oferecer. Continue lendo esse artigo para saber como escolher o melhor banco para empresas e quais as vantagens de cada um deles.

Bancos tradicionais e bancos digitais

Se há alguns anos atrás já não era fácil escolher um banco para o seu negócio, hoje em dia, isso se tornou ainda mais difícil. Isso porque as opções aumentaram muito com o surgimento dos bancos digitais.

Por outro lado, atualmente é possível escolher uma instituição que tenha mais a ver com a sua empresa e atenda as demandas do seu negócio com mais agilidade e rapidez.

Mesmo com os bancos online, as instituições tradicionais continuam prestando um bom serviço para inúmeras empresas. Entender a diferença entre esses dois tipos de banco pode ajudar na escolha.

Bancos Tradicionais

Esses bancos são aqueles que já estão em funcionamento há muito tempo e todos conhecemos. Contam com agências espalhadas por todo o país e normalmente quando se abre uma conta a empresa tem acesso a um gerente para ajudá-la com questões burocráticas ou acesso a linhas de crédito.

Atualmente esses bancos já contam com opções de contas digitais, que são mais simples e práticas. Empresas de grande porte costumam optar por esses bancos por oferecerem mais segurança devido ao tempo de mercado.

Veja abaixo as melhores opções de bancos tradicionais para empresas e seus benefícios:

Bradesco

Com a conta PJ do Bradesco é possível ter cartão sem anuidade com programa de pontos.

Esse banco ainda oferece maquininhas de cartão sem aluguel por 6 meses e conta com um aplicativo onde podem ser feitas todas as transações.

Itaú

No Itaú, pequenas e médias empresas têm acesso a tarifas diferenciadas e um app onde podem ser realizados pagamentos, transferências, recebimentos, entre outros serviços.

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal é um banco público que facilita o acesso a serviços do governo, como pagamento de FGTS e INSS.

Para a manutenção da conta é cobrada uma tarifa mensal fixa.

Santander

No Santander, a empresa tem acesso a um cartão sem anuidade, além de contar com o app Santander Empresas para realizar transações.

O banco ainda oferece atendimento especializado por tipo de negócio.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil é uma instituição financeira pública que, além da conta para empresas, oferece linhas de crédito especiais com taxas reduzidas para pequenas empresas.

É possível acessar a conta através do aplicativo Gerenciador Financeiro.

Bancos Digitais

Os bancos digitais já não são mais novidade, há alguns anos eles ganharam espaço, possibilitando que mais pessoas tivessem contas de pessoa física e facilitando o acesso a serviços bancários para empresas que estão começando.

No caso das contas PJ, os bancos digitais costumam oferecer melhores taxas ou até mesmo opções gratuitas de conta. A abertura de contas também é mais simples, podendo ser feita direto pelo aplicativo do banco.

Conheça os melhores bancos digitais para empresas abaixo:

Cora

A Cora é um banco digital para PJs, especializada em pequenas e médias empresas. Através da Conta Digital Cora é possível realizar transações e emitir boletos, além de fazer a gestão financeira da empresa.

Além disso, a Cora trabalha com o cartão de crédito para PJs mais vantajoso do mercado.

Ele não tem anuidade e você pode pedi-lo para o seu negócio sem qualquer custo.

Banco Inter

Esse banco digital oferece uma conta empresarial gratuita com administração via Internet Banking.

Os principais serviços oferecidos pelo Banco Inter são: maquininhas de cartão com tarifas exclusivas e TEDs gratuitos.

C6 Bank

O C6 Bank também tem uma opção de conta PJ gratuita que conta com cartão de crédito sem anuidade.

Além disso, é possível realizar investimentos ou contratar opções de linha de crédito para a sua empresa.

Nubank

O Nubank oferece a Nuconta PJ para empresas que têm um único sócio. Com essa conta digital é possível realizar todas as transações pelo app.

Além disso, a conta não tem taxa de manutenção e não cobra por transações entre bancos.

BS2

O BS2, é um banco pessoa jurídica digital, onde a abertura da conta é feita de forma 100% online, assim como as transações.

Essa conta digital é gratuita, com atendimento online e até 4 saques gratuitos por mês.