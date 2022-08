Quaest: maior parte de indecisos são mulheres, católicos e eleitores do Sudeste 

Entre os que ainda não definiram seu candidato à Presidência, 34% votaram em Bolsonaro em 2018 e 25% em Haddad.

As mulheres são maioria entre os que ainda não definiram em quem votar na disputa presidencial deste ano, de acordo com pesquisa Genial/Quaest. Católicos e eleitores da região sudeste também são maioria entre os indecisos.

No recorte por sexo, 64% dos indecisos são do sexo feminino, contra 36% do sexo masculino.

O Sudeste concentra 47% dos que ainda não definiram em quem vão votar. O Nordeste fica com 24%; o Sul, com 15%; o Centro-Oeste, com 7%; e o Norte, com 7%.

O recorte por religião mostra que 50% dos indecisos são católicos; 29%, evangélicos; e 17% não tem religião. Um dos receios do PT é de que o favoritismo do presidente Jair Bolsonaro (PT) entre os evangélicos chegue aos católicos, que correspondem a maior parte da população.

Os indecisos na pesquisa espontânea – quando não são apresentados nomes aos candidatos – correspondem a 36% do eleitorado, segundo pesquisa da Quaest. Já quando os candidatos são apresentados aos entrevistados na pesquisa estimulada o percentual de indecisos reduz a 6%.

A consultoria ouviu 2 mil pessoas, face a face, entre os dias 11 e 14 de agosto para a pesquisa geral. Dessas, 720 foram entrevistadas para o recorte dos indecisos – as que disseram não ter escolhido candidato na pesquisa espontânea.

A margem de erro é de 5 pontos percentuais e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01167/2022.

Indecisos:

Sexo:

Feminino – 64%

Masculino – 36%

Região:

Sudeste – 47%

Nordeste – 24%

Sul – 15%

Centro-oeste – 7%

Norte – 7%

Religião:

Católica – 50%

Evangélica – 29%

Não tem religião – 17%

Outras – 3%

Não sabe/Não respondeu – 1%

Um terço dos indecisos votaram em Bolsonaro em 2018

Entre os que ainda não definiram em quem votar em outubro, 34% votaram no atual presidente Bolsonaro em 2018, quando ele foi eleito ao Planalto. Já o ex-ministro Fernando Haddad (PT), hoje candidato ao governo de São Paulo, ganhou o voto de 25% dos que estão indecisos no atual pleito.

Os que afirmaram não ter ido votar ou que não era eleitor são 16% e 14% disseram que votaram branco ou nulo. Não souberam ou preferiram não responder são 10%.

Voto para presidente em 2018 entre indecisos

Jair Bolsonaro – 34%

Fernando Haddad – 25%

Não foi votar/Não era eleitor – 16%

Branco/Nulo – 14%

Não soube/Não responderam – 10%

Além disso, a Quaest questionou os indecisos sobre o governo Bolsonaro. Os que dizem que a gestão está “melhor do que esperava” são 13%; 41% dos respondentes afirmaram não estar “nem melhor, nem pior”; e 41% afirmaram que está “pior do que esperava”.

Percepção sobre governo Bolsonaro

Melhor do que esperava – 13%

Nem melhor, nem pior – 41%

Pior do que esperava – 42%

Não soube/Não respondeu – 5%

A consultoria também mediu a percepção sobre a economia do país no último ano entre os que ainda não definiram em quem votar para presidente. Os que disseram que a economia melhorou são 13%, ao passo que os que afirmam que a economia piorou são 56% dos indecisos. Já os entrevistados que avaliam que a economia ficou do mesmo jeito são 28% e 3% não soube ou preferiu não responder.

Percepção sobre a economia brasileira no último ano

Melhorou – 13%

Ficou do mesmo jeito – 28%

Piorou – 56%

Não soube/Não respondeu – 3%

*Com informações do CNN Brasil