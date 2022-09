Quaest: Lula e Bolsonaro empatam no Sul, no Sudeste, Norte e Centro-Oeste 

Levantamento foi feito com 2.000 entrevistados face a face entre os dias 25 e 28 de agosto; margem de erro é de dois pontos percentuais.

Pesquisa Genial/Quaest de intenção de voto divulgada nesta quarta-feira (31.ago) mostra o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatado dentro da margem de erro com Jair Bolsonaro (PL) no Sul, no Sudeste e nas regiões Norte e Centro-Oeste – essas duas foram incluídas no levantamento de forma conjunta.

O petista, por sua vez, está à frente na região Nordeste, com 58% das intenções de voto, contra 21% de Bolsonaro. Os outros candidatos somam 11%, e os brancos, nulos e indecisos somam 10%.

Na região Sudeste, Lula aparece com 39%, contra 36% de Bolsonaro, o que representa empate técnico. Outros candidatos têm 12%, e brancos, nulos e indecisos representam 10%.

No Sul, é Bolsonaro quem fica numericamente à frente. O atual presidente tem 39%, contra 36% do petista. Mais uma vez empatados dentro da margem de erro.

O levantamento feito nas regiões Centro-Oeste e Norte registra um empate numérico, com os dois candidatos com 38% das intenções de voto. Somados, os outros candidatos somam 13%, e brancos, nulos e indecisos, 11%.

Na nacional, que considera todas as regiões de forma conjunta, Lula aparece com 44%; Bolsonaro, 32%; Ciro Gomes (PDT), com 8%; e Simone Tebet (MDB), com 3%. Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU) têm 1%.

Os indecisos representam 6%; e os que pretendem votar nulo ou branco, 5%.

Duas mil pessoas foram entrevistadas face a face entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento tem 95% de confiança. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00585/2022.