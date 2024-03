Quadrilha rende caminhoneiro e rouba carga de arame 

Caminhoneiro foi mantido refém por criminosos armados; ele saiu de Araraquara e faria entregas em São José do Rio Preto e Votuporanga.

Um caminhoneiro de 26 anos compareceu à Central de Flagrantes de São José do Rio Preto/SP, na manhã do último sábado (16.mar), após ser libertado por criminosos que o mantiveram refém para roubar a carga de arame farpado que ele transportava.

De acordo com registro, a vítima contou que saiu de Araraquara/SP na madrugada de sexta-feira (15), para fazer entregas de arame em São José do Rio Preto e Votuporanga/SP, no entanto, durante o trajeto pela Rodovia Washington Luís, próximo ao trevo de Santa Adélia/SP, uma Fiat/Fiorino entrou na frente do caminhão, obrigando o motorista a parar.

Em seguida, dois criminosos armados desembarcaram do carro e renderam o caminhoneiro, que foi obrigado a dirigir até Rio Preto. Chegando na alça de acesso para a BR-153, um dos bandidos tomou a direção do caminhão e seguiu até um canavial, onde a vítima desembarcou e foi colocado na carroceria da Fiorino.

O caminhoneiro afirma que permaneceu dentro do carro, sendo monitorado por dois homens. Horas depois, ele foi abandonado na Rodovia Assis Chateaubriand, próximo a Guapiaçu/SP. O caminhão dele estava no local, porém, com os fios do motor cortados. Foi quando o homem percebeu que a carga de 14 paletes de arame farpado tinha sido roubada. Ele afirmou que o frete tinha seguro.

O roubo foi registrado e será investigado pela DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais).

*Com informações do Diário da Região