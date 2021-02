Quadrilha é presa após ser flagrada com mais de 330kg de maconha em Catanduva

Segundo a Polícia Militar, equipe recebeu denúncia e quatro pessoas foram flagradas com 415 tijolos da droga em imóvel do bairro Vila Alexandria.

Quatro pessoas foram presas com mais de 400 tijolos de maconha em uma casa no bairro Vila Alexandria, em Catanduva/SP, na noite de quarta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a equipe da Força Tática recebeu uma denúncia de que na residência havia um grande fluxo de pessoas e suspeita do uso de drogas no local.

Os policiais foram ao endereço e um suspeito foi flagrado saindo do local com uma mochila. Ele foi abordado e foram encontrados nove tijolos de maconha.

Ainda de acordo com a polícia, o homem confessou a posse do entorpecente e informou que havia mais drogas na casa. Outros dois homens e uma mulher foram localizados no imóvel e os policiais acharam mais 415 tijolos da droga, que pesaram cerca de 332 quilos.

A droga foi apreendida e a ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Catanduva, onde o grupo foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

*Com informações do g1