Quadrilha ataca agências bancárias e faz moradores reféns em Araçatuba; três pessoas morreram

“Está acontecendo um assalto enorme. Reféns estão sendo usados como escudo humano. Que loucura, parece um filme. Que Deus proteja a todos”, disse outro.

Em 2017, Araçatuba viveu momentos de terror em um mega-assalto a uma empresa de valores da cidade. Na época, cerca de 30 criminosos incendiaram veículos para bloquear a saída de viaturas do quartel da Polícia Militar, que fica perto do local do roubo.