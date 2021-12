Quadrilha alvo de operação seguia ‘cartilha’ com perguntas e respostas para aplicar golpes por telefone; fotos

Segundo o delegado Amaury Scheffer de Oliveira Junior, um caderno com as informações que os golpistas usavam para enganar as vítimas foi encontrado em uma central de onde eram feitas as ligações. Ela ficava na capital paulista; investigação é da Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP.

A quadrilha alvo de uma operação da Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP contra estelionatos usava um “roteiro” para aplicar golpes. Um caderno com as “perguntas e respostas” que deveriam ser feitas para as vítimas foi apreendido pelos policiais.