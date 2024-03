Quadriciclo capota e homem morre após ficar prensado pelo veículo em estrada de terra em Glicério 

Moacyr Silva Cortinovis, de 31 anos, era passageiro do veículo; motorista foi socorrido com fratura e encaminhado ao pronto-socorro de Birigui. Consta no registro policial que veículo era de fabricação própria do motorista e não possuía registro, nota fiscal e emplacamento.

Um homem de 31 anos morreu depois que um quadriciclo capotou e ele foi prensado pelo veículo durante a madrugada de sábado (23.mar), em Glicério/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, ele e o motorista trafegavam na área rural da cidade quando o veículo capotou na estrada de terra. O condutor teve uma fratura no braço esquerdo, foi socorrido pela Unidade de Resgate e encaminhado ao pronto-socorro de Birigui/SP.

Já o passageiro, Moacyr Silva Cortinovis, foi prensado pelo veículo e apresentou compressão torácica. Ele chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro de Penápolis/SP, mas não resistiu, ainda de acordo com o B.O.

Consta no registro policial que o veículo era de fabricação própria do motorista e não possuía registro, nota fiscal e emplacamento. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil e será apurada.

*Com informações do g1