Qatar cria ‘tenda de sobriedade’ para torcedores bêbados na Copa do Mundo 

Ideia é controlar pessoas embriagadas e só liberá-las quando estiverem recuperadas.

A organização da Copa do Mundo do Qatar criou uma zona especial para torcedores bêbados ficarem sóbrios. Os lugares chamados ‘tendas de sobriedade’ serão montados pelo governo local, com aval da Fifa, como anunciado por Nasser Al Khater.

“Existem planos para deixar as pessoas sóbrias se houver excessos no consumo de bebidas. Este será um lugar para garantir que eles se mantenham seguros e não prejudiquem ninguém”, disse o diretor-executivo da Copa do Mundo do Qatar, à ‘Sky Sports’.

Proibida no país, a venda de álcool nas ruas ocorrerá durante o período da Copa, no entorno dos estádios. As fan zones também terão a comercialização de bebidas alcoólicas.

A criação do local é para controlar turistas embriagados. As pessoas que chegarem ao local só poderão ser liberadas quando estiverem lúcidas. Outra polêmica do Mundial é sobre as leis anti-LGBTQIA+ no país, que Khater afirmou que os gays poderão dar as mãos em público.

“Tudo o que pedimos é que as pessoas respeitem a nossa cultura. No final das contas, contanto que você não faça nada que prejudique outras pessoas, sem destruir propriedades públicas e se comportando de uma maneira que não prejudique ninguém, todos são bem-vindos no Catar, e não há por que se preocupar”, disse.