PV indica vice na pré-candidatura de Bruno Arena à Prefeitura 

O nome de João Alfredo Leite Miranda Botelho – “Fefeu”, é uma das possibilidades para a chapa, já que à legenda integra a federação partidária composta por PV, PT, PCdoB, Psol, REDE e PDT.

O Partido Verde (PV) indicou na noite da última quarta-feira (8.mai), o seu presidente, João Alfredo Leite Miranda Botelho – “Fefeu”, como o pré-candidato a vice-prefeito de Votuporanga/SP, na chapa de Bruno Arena (PT). O evento de oficializou a indicação da legenda ocorreu na sede do Partido dos Trabalhadores, com a presença de lideranças partidárias.

Uma das primeiras forças políticas a se manifestar publicamente em Votuporanga, a pré-campanha de Bruno Arena segue o ritmo natural para o momento, articulando possibilidades. Logo, o nome de “Fefeu”, economista, bancário aposentado e empresário de biotecnologia, com profundo conhecimento em pesquisas na área, se tornou uma indicação lógica do PV como pré-candidato para compor a chapa. Isso porque, a legenda integra a federação partidária que composta por PV, PT, PCdoB, Psol, REDE e PDT.

O nome de João Alfredo Leite Miranda Botelho ainda tem outro vínculo natural com Votuporanga, inclusive com histórico político, já que é filho do saudoso médico João Carlos Botelho de Miranda – que dá nome ao Consultório Municipal do Jardim Carobeiras; primo do ex-prefeito, ex-deputado federal João Eduardo Dado Leite de Carvalho; além de ser neto de João Gonçalves Leite, um dos pioneiros do município.

“Minha indicação surgiu após ouvir todos do nosso partido. No PV nós sempre trabalhamos de forma democrática e em uma votação interna os membros do partido indicaram o meu nome para oferecer uma alternativa para uma possível participação na chapa. É uma forma de mostrar que o PV está pronto para ajudar, no entanto, a definição será feita em conjunto, durante as convenções partidárias”, detalhou.

“Minha família, de fato, tem essa tradição de atuar politicamente em prol de Votuporanga. É importante esse tipo de dedicação em prol da municipalidade, das pessoas, do planeta em que vivemos. É imprescindível atuar na busca pelo equilíbrio e diminuir as agressões do homem ao meio ambiente”, emendou “Fefeu”.

Ao Diário, Bruno Arena comentou a indicação do PV para sua pré-campanha: “Esse momento faz parte de um processo democrático exemplar, é uma aula de democracia. O “Fefeu” é uma pessoa extremamente preparada, experiente, com bagagem acadêmica. É isso que nós queremos e precisamos, partidos e pessoas que se envolvam com as nossas bandeiras, que ajudem a indicar ideias e também pessoas, como fez o PV. O nome do vice na chapa será definido por uma votação democrática entre todos os partidos envolvidos. E assim vamos contribuindo para o fortalecimento desta frente ampla de centro-esquerda em Votuporanga.”